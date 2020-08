A 43 ab Montag bei Recklinghausen sechsstreifig

Das sieht doch schon ganz gut aus auf der A 43, die Arbeiten sollten morgen zum Berufsverkehr abgeschlossen sein. Dann ist die Autobahn bei Recklinghausen sechsstreifig und mit einem leisen offenporigen Asphalt ausgestattet.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr sperrte von Donnerstag (6.8.) um 20 Uhr bis Montag (10.8.) um 5 Uhr die A43 zwischen dem Kreuz Recklinghausen und der Anschlussstelle Recklinghausen/Herten in Fahrtrichtung Münster. Straßen.NRW brachte in dieser Zeit den lärmmindernden offenporigen Asphalt (OPA) auch in dieser Richtung auf. Am vergangenen Wochenende sind diese Arbeiten in Fahrtrichtung Wuppertal bereits erfolgreich abgeschlossen worden.

Montag (10.8.) wird die A43 zwischen Recklinghausen/Herten und dem Kreuz Recklinghausen sechsspurig freigegeben.