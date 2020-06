A43: Verbindungen in der Anschlussstelle Recklinghausen/Zentrum seit Sonntag wieder frei

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr öffnete im Laufe des Sonntags (14.6.) in der Anschlussstelle Recklinghausen/Zentrum die Auf- und Abfahrt an der Recklinghäuser Akkoallee in A43-Fahrtrichtung Münster. Nur die Auffahrt aus Herten auf die A43 nach Wuppertal bleibt noch bis zum vollständigen Ende der Arbeiten in diesem Bauabschnitt gesperrt. Eine Umleitung ist weiterhin ausgeschildert.

A43: Sechsspuriger Ausbau zwischen Marl und Witten



Täglich über 90.000 Fahrzeuge und kilometerlange Staus – die A43 zwischen Marl und Witten hat die Kapazitätsgrenze für vierspurige Autobahnen längst überschritten. Deswegen wird sie auf sechs Spuren erweitert. Insgesamt 28 Kilometer Strecke stehen auf dem Programm, inklusive der Kreuzungen mit der A2, A40, A42 und der A44.

Umwelt-Ausgleich in Marl „Auf Höwings Feld“

25.000 Quadratmeter misst der ehemalige Acker nahe der Straße „Auf Höwings Feld“, den Straßen.NRW in Marl Anfang 2015 umfunktioniert hat. Die Fläche wurde mit Eichen und Hainbuchen bepflanzt, um einen Ersatz für Rodungen entlang der Fahrbahn zu gewährleisten. Diese Bäume stehen in Gruppen über das Feld verteilt, jeweils von einem Zaun geschützt. So können die jungen Pflanzen ungestört wachsen.

Tiere dürfen die Fläche frei betreten – mit Ausnahme von Hunden. Denn eine Nutzung als Hundewiese würde das empfindliche Ökosystem stören. Daher schottet eine Hecke aus Traubenkrische, Eberesche, Feldahorn, Hartriegel, Holunder, Weißdorn, Hasel und Schlehe das Areal zur Straßenseite hin ab. Von den angrenzenden, weiterhin für Landwirtschaft genutzten Flächen, wird die Wiese durch Eichenspaltpfähle getrennt.