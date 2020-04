A43/L511: Nächtliche Verkehrsbehinderungen in der Anschlussstelle Recklinghausen/Herten

In der A43-Anschlussstelle Recklinghausen/Herten in Fahrtrichtung Wuppertal werden von Montagnachmittag (6.4.) bis Mittwochmorgen (8.4.) jeweils von 17 bis 6 Uhr alle Auf- und Abfahrten zwischen A43 und L511 gesperrt, Umleitungen dann eingerichtet. Auf der L511 in Fahrtrichtung Oer-Erkenschwick steht im Bereich der Anschlussstelle in den beiden Nächten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm beseitigt auf der L511 einen Fahrbahnschaden und investiert dafür 80.000 Euro aus Bundesmitteln.