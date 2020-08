Asphalteinbau am Dicken Stein in Marl Hüls beginnt

Der Zentrale Betriebshof (ZBH) der Stadt Marl liegt mit dem Bauarbeiten zum neuen Kreisverkehr am Dicken Stein im Zeitplan. Am Montag (24.8.) werden die Asphalttrag-, die Binder- und die Deckschicht eingebaut. Wenn das Wetter mitspielt, dauern die Arbeiten an der Römerstraße voraussichtlich bis Dienstag (25.8.).

Wie die Stadt Marl mitteilt, ist das Befahren der Straße während des Asphalteinbaus für Anwohner nicht möglich. „Sie werden gebeten ihre Fahrzeuge vorab außerhalb des Baufelds abzustellen“, heißt es aus dem ZBH. Am Montag, 31. August, beginnen dann die Arbeiten des Gussasphalts im Kreisverkehr. Die Arbeiten ein Tag. Danach schließen sich die Pflasterarbeiten an, die bis Mitte September andauern. Die Anwohner werden von der bauausführenden Firma Eurovia über den aktuellen Bauablauf informiert.

Weitere Informationen

Die Stadt Marl bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um deren Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen. Ein Newsletter informiert alle Interessierten regelmäßig über den Baufortschritt. Wer das elektronische Infoblatt abonnieren möchte, sendet bitte eine E-Mail mit dem Stichwort „Baustelle Römerstraße“ an infozbh@marl.de.