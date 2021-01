Brücke über den Sickingmühlenbach auf der Nordstraße in Marl wird saniert

Die Brücke über den Sickingmühlenbach auf der Nordstraße in Marl in unmittelbarer Nähe zur Feuerwache Marl-Hamm muss saniert werden. Bevor die eigentlichen Arbeiten beginnen, wird eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer neben der sanierungsbedürftigen Brücke errichtet. Am Dienstag, 2. Februar, wird diese Behelfsbrücke angeliefert, weshalb die Nordstraße im Bereich der Brücke gesperrt werden muss. Der Verkehr wird über den Bachackerweg umgeleitet.

Zwei Bauabschnitte und Erneuerung der Fahrbahndecke

Die Sanierung der Brücke findet in zwei Bauabschnitten statt. Zur Einrichtung des ersten Bauabschnitts wird die Brücke ab Mittwoch, 10. Februar, voraussichtlich für eine Woche gesperrt. Die Arbeiten werden so durchgeführt, dass Fahrzeuge bis 30 Tonnen die Brücke weiterhin einspurig befahren können. Für den zweiten Bauabschnitt, der für Mitte April terminiert ist und ebenfalls etwa eine Woche dauern wird, muss die Nordstraße erneut gesperrt werden.

Beendet werden die Arbeiten mit der Erneuerung der Fahrbahndecke Mitte Juni. Diese abschließenden Arbeiten erfordern eine Sperrung der Straße von circa drei Wochen. Umleitungen werden eingerichtet.