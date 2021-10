Digitalen Kürbissuche mit Smartphone im Volkspark Marl

Mit dem Smartphone in der Hand, mit mystischer Musik im Ohr und der Gewissheit, das hinter jedem Baum einer der 15 virtuellen Kürbisse lauern könnte: So haben sich zahlreiche Kürbisjägerinnen und –jäger am Sonntag im Volkspark auf die Suche nach den orangefarbenen Rankengewächsen gemacht. Die virtuelle Kürbissuche unter dem Motto „Die Kürbisse sind los“ war jedoch nicht das einzige Highlight, das es im Volkspark gab.

Bürgerinnen und Bürger trotzten dem Regenwetter

Rund 120 Bürgerinnen und Bürger trotzten dem Regenwetter und waren der Einladung der Stadt Marl zum Auftakt der virtuellen Kürbisssuche in den Volkspark gefolgt. „Wir gehen gerne mit unserem Kind im Volkspark spazieren, aber so spannend war das bisher noch nie“, berichtet Familie Kopmann. Auch das Ehepaar Kerstin und Oliver Joswig sind von der digitalen Jagd begeistert: „Die Kürbissuche ist eine spaßige Aktion, die sich wie Pokémon Go für Ältere angefühlt hat“. Die virtuelle Suche findet über die App „VolksParkFest AR“ statt und basiert auf der sogenannte „Augmented Reality“ –Technik (zu Deutsch: "erweiterte Realität"), die reale Objekte mit digitalen Inhalten verbindet. Werden alle Kürbisse samt Vereins- und Sponsorenlogos aufgespürt, ergibt sich das Lösungswort, mit dem bis einschließlich 31. Oktober 2021 tolle Preise gewonnen werden können.

"Kleines Event als Trostpflaster"

Die Stadtverwaltung hatte in Zusammenarbeit mit den Marler Vereinen die Aktion als Ersatz für das ausgefallene Volksparkfest 2021 organisiert. „Wir wollten den Freunden des Volksparkfestes, die sich im Kalender immer den 3. Oktober für unser Marler Traditionsfest freihalten, ein kleines Event als Trostpflaster anbieten“, erzählt die Leiterin des Bürgermeisteramtes Sabine Terboven und fügt an: „Auch die Marler Vereine, die jedes Jahr engagiert beim Volksparkfest mitmachen, sollten die Möglichkeit haben, sich zu repräsentieren.“ Dass die virtuelle Kürbissuche schon zum Auftakt großen Anklang gefunden habe, sei ein Beweis dafür, „dass die Planung einer Alternative der richtige Ansatz war“, freut sich Janusz Turon, Leiter des operativen Stadtmarketings im Bürgermeisteramt.

Farbeprächtige Lichtillumination

Die virtuelle Kürbissuche war jedoch nicht das einzige Highlight, das es am Sonntag im Volkspark zu bestaunen gab. Eine farbeprächtige Lichtillumination verwandelte Teile des Volksparks in ein Lichtkunstwerk. Auf dem Fußweg von der Opphoffstraße zum Heimatmuseum und zum Volkspark-Teich strahlten Scheinwerfer ihr buntes Licht auf Baumstämme und Co. und erzeugten so eine geheimnisvoll-magische Stimmung. Die mystische anmutende Musik, die die Lichtillumination untermalte, lieferte für die digitale Kürbissuche die extra Portion Spannung. Für das leibliche Wohl sorgte das Café im Guido-Heiland-Bad. Hier konnten sich die Kürbissuchenden nach erfolgreicher Jagd mit Kaffee, Kuchen und herzhaften Speisen stärken.

Gewinnspiel-Teilnahme bis 31. Oktober

Bis Halloween am 31. Oktober können Interessierte mit ihrem Smartphone im Volkspark noch auf virtuelle Kürbisssuche gehen. Bis dahin steht die App „VolksParkFest AR“ im Internet zur Verfügung. Weitere Informationen zur Kürbissuche und zum Download der App finden Interessierte auf der städtischen Internetseite unter www.marl.de/volksparkfest.