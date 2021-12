Jannika aus Marl bei Fernsehsendung von SAT 1 dabei

"Ich bin dabei, um einmal so auszusehen, wie ich mich innerlich fühle." (Becki, 120,5 Kilo, Herne). "Ich bin 40 Jahre alt und möchte noch weitere 40 Jahre gesund bleiben." (Sven, 178 Kilo, Pirmasens) "Ich möchte in den Spiegel schauen und sagen: 'Heiße Schnecke!'" (Jannika, 105,5 Kilo, Marl) Becki, Sven und Jannika sind drei von insgesamt 20 hochmotivierten Kandidat:innen, die mit "Leben leicht gemacht" ihrem Leben einen neuen, gesünderen Dreh geben möchten.

An ihrer Seite stehen als Camp-Chefin Ex-Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss sowie die beiden Top-Coaches Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin. Für zusätzlichen Drive und mentale Inspiration kümmern sich außerdem Starkoch Alexander Kumptner, Curvy-Model Angelina Kirsch, Olympiasieger Fabian Hambüchen, Ex-Stuntfrau Miriam Höller sowie der ehemalige Fußballprofi Jimmy Hartwig. Die medizinische Betreuung übernimmt der erfahrene Camp-Arzt Dr. Christian Westerkamp. Den Auftakt der Abnehmchallenge "Leben leicht gemacht" zeigt SAT.1 am Sonntag, 2. Januar 2022, um 17:30 Uhr.