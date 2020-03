Es gibt Situationen da zählt jede Sekunde. Die Anzeichen eines Herzinfarktes zählen dazu. Stechende Schmerzen in der Brust, Schweißausbrüche und Atemnot sind die Symptome. Die Chest Pain Unit im Marler Marien-Hospital ist eine Anlaufstelle für solche Notfälle. Erst kürzlich wurde das Kompetenzzentrum von der „Deutschen Gesellschaft für Kardiologie“ erneut zertifiziert. Es ist der bereits dritte bestandene Qualitätscheck des Zentrums.

Prof. Dr. Martin Spiecker, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Leiter der Chest Pain Unit am Marien-Hospital, freut sich über die Auszeichnung: „Das Zertifikat bestätigt uns, dass wir nach international anerkannten Kriterien arbeiten und unseren Patienten eine Notfallversorgung auf höchstem Niveau bieten.“ Von der Aufnahme über die Diagnose bis hin zur Therapie: Ein solches Gütesiegel ist mit hohen Auflagen verbunden. So muss im Marler Marien-Hospital an allen 365 Tagen im Jahr rund 24 Stunden am Tag ein Herzkatheter-Team bereitstehen, um lebensbedrohliche Situationen richtig einzuschätzen und bei akuten Herzinfarkten die verstopften oder verschlossenen Gefäße wieder zu weiten.

Jeder Handgriff muss sitzen

Denn wenn ein Patient mit Schmerzen in der Brust eingeliefert wird, zählt jede Sekunde, um rasch die Ursache für die Beschwerden zu finden und irreversible Schädigungen des Herzmuskels zu verhindern. In einer solchen Situation muss jeder Handgriff sitzen und es sind strukturierte Abläufe gefragt. Nichts darf dem Zufall überlassen werden und es darf keine Zeit verloren gehen. „Alle nationalen und internationalen Studien zeigen, dass eine standardisierte Vorgehensweise beim Herzinfarkt langfristig zu besseren Therapieergebnissen führt“, so Prof. Dr. Spiecker. „Außerdem lässt sich so die Rate an schweren Komplikationen, wie etwa ein erneuter Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, um rund zehn Prozent senken. Daher sind wir stolz, eine solche Qualifikation vorweisen und unseren Patienten dadurch eine optimale Versorgung bieten zu können“, führt der Chefarzt aus. Auch die Geschäftsführung des Klinikverbundes freut sich über die Leistung des Teams der Chest Pain Unit: „Nur zwei Einrichtungen im Kreis Recklinghausen können eine solche Auszeichnung vorweisen, das erfüllt uns mit Stolz“, zeigt sich Geschäftsführer Dr. Andreas Weigand dankbar. Mehr Informationen erhalten Interessierte unter www.kkrn.de.