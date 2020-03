Marler Tag der Gesundheit am 14. März 2020

Im Einkaufszentrum Marler Stern dreht sich am Samstag, 14. März 2020, alles rund um das Thema Gesundheit. Zum 37. Mal bereits organisieren die Stadt Marl und die Werbegemeinschaft Marler Stern den Aktionstag mit vielen Tipps für Jung und Alt.

Breites Angebot

In diesem Jahr bietet der Marler Tag der Gesundheit wieder einmal ein breites Angebot an Informationen, Aktionen und Anregungen. Das Spektrum reicht von der Naturheilkunde, gesunder Ernährung und Sportaktivitäten bis hin zu Beratungen und Informationen über Pflegedienste. Insgesamt 22 Einrichtungen, Selbsthilfegruppen, Vereine und Beratungsstellen präsentieren von 10 bis 15 Uhr ihre Dienstleistungen und stehen für Gespräche zur Verfügung. Der Marler Tag der Gesundheit bringt auch dieses Jahr wieder wichtige Akteure aus dem Gesundheitswesen zusammen.Der Aktionstag sei damit die ideale Möglichkeit, sich über die vielfältigen Angebote in Marl aus erster Hand zu informieren.

Blutspendeaktion des DRK

Wer nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Mitmenschen etwas Gutes tun möchte, der schaut am besten beim Deutschen Roten Kreuz vorbei. Dort können sich Interessierte an der Blutspendenaktion beteiligen. Ein Faltblatt mit einer Übersicht aller Stände liegt ab sofort im Stadtinformationsbüro i-Punkt, im Rathausfoyer, im Marler Stern und vielerorts im Stadtgebiet aus.