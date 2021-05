Die Straßenbauarbeiten an der Römerstraße gehen weiter voran: Der unter Vollsperrung sanierte Teilabschnitt im Bereich des Bahnübergangs ist so weit vorbereitet, dass die Asphaltarbeiten für die neuen Oberflächen am Donnerstag, 27. und Freitag, 28. Mai, starten.

Wie der Zentrale Betriebshof der Stadt Marl (ZBH) mitteilt, wird sich an der Vollsperrung und der notwendigen Verkehrsführung grundsätzlich nichts ändern, lediglich die Busse der Vestischen müssen für drei Tage eine Umleitung fahren. Fußgänger und Radfahrer können weiterhin passieren. „Nach dem Einbau der Oberfläche stehen rund um den Bahnübergang noch einige Restarbeiten an“, sagt ZBH-Chef Michael Lauche.

Da die Abnahme der neuen Ampelanlage an der Heyerhoffstraße durch ein spezielles Fachbüro erfolgen muss, kann die Ampel frühestens in der Woche von Montag, 7., bis Sonntag, 13. Juni, in Betrieb genommen werden. Die Baustelle wandert zeitgleich in den fünften Bauabschnitt. Dieser beginnt an der Heyerhoffstraße und geht bis Mitte des Edeka-Parkplatzes.

Alle betroffenen Anlieger werden rechtzeitig über die weiteren Baumaßnahmen schriftlich informiert. Der ZBH bedauert die durch die Bauarbeiten entstehenden Behinderungen und Belästigungen und bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.