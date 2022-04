Osterkirmes: Stadt Marl sperrt Straßen

Wie die Pressestelle der Stadt Marl mitteilt, werden aufgrund der Osterkirmes (16.04. bis 19.04.) die Friedrichstraße im Bereich des Marktes und der Pastoratsweg von der Hülsstraße bis zur Straße Am Gänsebrink gesperrt. Der Wochenmarkt am Donnerstag, 14. April sowie am Dienstag, 19. April, findet dann auf den umliegenden Straßen statt.

Auf der Friedrichstraße, dem Pastoratsweg bis zur Straße Am Gänsebrink wird ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Wie die Pressestelle mitteilt, werden parkende Fahrzeuge an den Markttagen kostenpflichtig abgeschleppt.

Der Aufbau der Kirmes findet bereits am Dienstag, 12. April, statt. Die direkten Anwohnerinnen und Anwohner werden per Handzettel informiert.