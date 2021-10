Schachtstraße in Marl Brassert ab Montag voll gesperrt

Die Schachtstraße in Marl muss aufgrund von Asphaltarbeiten ab Montag (11.10.) voraussichtlich für eine Woche voll gesperrt werden.

Neue Fahrbahnoberfläche

Die Fahrbahn der Schachtstraße (K 8) in Marl bekommt zwischen der Hervester Straße und der Dorstener Straße (B 225) eine neue Fahrbahnoberfläche. Seit Anfang September wurden bereits viele Schäden durch Alter, Witterung, Baumwurzeln oder diverse Aufbrüche auf einer Länge von rund 800 Metern in kleinen Maßnahmen so beseitigt, dass die Schachtstraße weiterhin befahren werden konnte. In den Herbstferien wird nun wie geplant die neue Asphaltschicht aufgetragen. Dazu ist eine Vollsperrung notwendig.

Grundstücks-Zufahrten erreichbar

Wie der Kreis Recklinghausen heute mitteilt, gilt die Vollsperrung ab Montag, 11. Oktober, und wird voraussichtlich bis zum 19. Oktober dauern. Zunächst wird die Fahrbahndecke abgefräst. Anschließend erfolgen letzte Instandsetzungsarbeiten an den Entwässerungs-Einrichtungen und der Aufbau der Fahrbahn in mehreren Schichten. "Die Zufahrten zu den Privatgrundstücken werden während der Arbeiten kurzzeitig ebenfalls nicht erreichbar sein, die ausführende Firma ist aber bemüht, die Einschränkungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten", heißt es in einer Pressemitteilung.

Kreis und Stadt Marl sind involviert

Es handelt sich dabei um eine gemeinsame Maßnahme der Stadt Marl und des Kreises Recklinghausen, die jeweils für einen Teil dieses Abschnitts zuständig sind. Die Stadt Marl unterhält den Abschnitt zwischen Erlbrügge- und Hervester Straße, der Kreis ist für die Unterhaltung zwischen Dorstener Straße und Erlbrüggestraße zuständig. Ausführendes Unternehmen ist die Firma Matthäi Straßen- und Tiefbau GmbH aus Dinslaken.