Umweltbrummi kommt am 25. Juli 2020 nach Marl

Im Juli kommt die Schadstoffsammlung der AGR im Auftrag des ZBH wieder nach Marl. Wie vor Corona gewohnt fahren die Brummis das Stadtgebiet in Touren an Samstag an.

Brummitour

Die Brummitour ist am Samstag, 25. Juli dann ausschließlich in den Stadtteilen Polsum, Alt-Marl, Hamm, Drewer und Brassert.

Die Tour der mobilen Umweltbrummis am Samstag, 25. Juli hat ausschließlich diese Stationen:

Polsum

Ehrenmal: 9 - 9.30 Uhr

Alt-Marl

Parkplatz Riegestraße 84 vor der Heinrich-Kiehlhorn-Schule: 9 - 9.30 Uhr; Parkplatz zwischen St. Georg-Kirche und Michaelhaus: 10 - 10.30 Uhr; Königsberger Straße/Kreuzstraße: 10 - 10.30 Uhr

Hamm

Merkelheider Weg/Parkplatz vor der Günther-Eckerland-Realschule: 11 - 11.30 Uhr; Bachackerweg/Parkplatz vor der Wilhelm-Raabe-Schule: 12 - 12.30 Uhr

Drewer

Westfalenstraße/Auferstehungskirche: 11 - 11.30 Uhr; Kampstraße/Lipper Weg: 12 - 12.30 Uhr

Brassert

Plaggenbrauckstraße/Schachtstraße: 13 - 13.30 Uhr; Brassertstraße/Marktplatz: 14 - 14.30

Hygienevorschriften und Anweisungen beachten

Der ZBH weist darauf hin, dass die Besucher, die ihre schadstoffhaltigen Abfälle abgeben möchten, einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Zudem muss der erforderliche Abstand zu anderen Personen stets eingehalten werden. Der Annahmebereich des Umweltbrummis soll nur einzeln betreten werden. Darüber hinaus wird darum gebeten, Hinweise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Sammelstation zu beachten.

Begrenzte Kapazität

Um möglichst allen Mitbürgern die Abgabe ihrer Schadstoffe zu ermöglichen, können an den Sammelstellen nur Schadstoffe nur in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden. Der ZBH weist darauf hin, dass bei allen Schadstoffsammlungen wegen der begrenzten Kapazität in den Sammelwagen nur haushaltsübliche Mengen angenommen werden können. Ist das Fassungsvermögen des Schadstoffmobils erschöpft, können keine weiteren Schadstoffe mehr aufgenommen und die Sammlung muss eingestellt werden.