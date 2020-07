Zwar fiel die Olympiade in Tokio aus, doch der Nachwuchs in Marl führt seine eigene Olympiade durch. Und zwar zum ersten Mal, zu der der Stadtsportverband Marl aufruft.

Gemeinsam mit zahlreichen Vereinen findet in den Sommerferien die erste Marler Ferien-Sport-Olympiade statt. Kinder und Jugendliche können in verschiedene Sportarten reinschnuppern. Los geht’s am 13. Juli an der Sportanlage „Triple X“ an der Hagenstraße. Das Angebot ist kostenfrei.

In der dritten Ferienwoche wird die Sportanlage „Tripple X“ an der Hagenstraße zum zentralen Sporttreffpunkt. Dann dürfen Kinder und Jugendliche im Rahmen des Marler Ferienspaßes täglich vier Sportarten ausprobieren und näher kennenlernen. Am Ende des Tages werden alle Kinder und Jugendlichen neben viel Spaß noch eine Kleinigkeit als Andenken mit nach Hause nehmen.

Unter Einhaltung aller Auflagen ist der Ferienspaß im Sportbereich in Marl möglich

Aktuell fordert die Corona-Pandemie dem Stadtsportverband viel ab. „Aber unter Einhaltung aller Auflagen ist der Ferienspaß im Sportbereich möglich, um den Kindern und Jugendlichen ein breites Spektrum des Marler Sportes vorzustellen“, sagt Vorsitzender Werner Arndt.

Die jungen Leute werden vom 13. bis 17. Juli täglich um 9.30 Uhr vom Treffpunkt aus gemeinsam auf das Sportgelände geführt und eingewiesen. Die sportlichen Angebote starten um 10 Uhr und rotieren stündlich, wobei um 12 Uhr eine Pause von 30 Minuten eingeplant ist. Das Ende der Veranstaltung ist um 14.45 Uhr vorgesehen.

Eine Anmeldung ist ab sofort online unter www.ssv-marl.de/anmeldung-fso, per E-Mail an info@ssv-marl.de oder telefonisch unter 02365/ 992854 möglich. Der Stadtsportverband benötigt für die Anmeldung den vollständigen Namen, die Adresse, eine Kontaktmöglichkeit und einen Notfallkontakt. Mit den Daten können mögliche Infektionsketten zurückverfolgt werden.