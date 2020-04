Berry ist als Kangal-Mix nicht nur eine sehr imposante Erscheinung, sondern auch ein wunderbarer und toller Hund mit, wie sollte es anders sein, keiner guten Vergangenheit.

Er wurde 2016 geboren und ist seit Ende Mai 2018 im Tierheim Marl. Berry ist überaus sensibel, verschmust und Fremden gegenüber eher misstrauisch. Zum Leben braucht er klare Regeln, denn das schafft Sicherheit. Die Mitarbeiter im Tierheim Marl setzen einen Maulkorb als Hilfsmittel ein, weil Berry den Maulkorb kennt und alle wesentlich „entspannter“ im Umgang mit ihm sind, was für Berry sehr wichtig ist.

Berry möchte Haus und Heim bewachen

Der junge Hund braucht „Raum zum Leben“, lieber etwas außerhalb als in der Stadt. Er möchte ein Grundstück, das er bewachen kann, aber auch den unbedingten Anschluss an einen stabilen und erfahrenen Familienverband. Kinder sollten nicht in der Familie leben.

Berry möchte geführt werden und orientiert sich gerne an einer souveränen Persönlichkeit. Er lernt dann auch leicht, dass seine Leute für das Beschützen zuständig sind und ihm entsprechende Aufgaben zuteil werden lassen, die er gerne annimmt. In den „richtigen Händen“ ist dieser Hund ein wunderbarer Lebensbegleiter, der sehr gut an der Leine läuft und gerne im Auto mitfährt. Bei anderen Hunden entscheidet die Sympathie.

Interessenten melden sich bitte in der Corona-Zeit per E-Mail unter info@tierheim-marl.de oder telefonisch unter der 02365 21942.