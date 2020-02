Die Helfer haben nicht aufgegeben auf der Suche nach der seit gestern Abend vermissten 10-jährigen aus Menden.

Menden. Bereits jetzt steht wieder ein Hubschrauber im Bereich des Flusses "Hönne" in der Luft und sucht die Gegend mit einer Wärmebildkamera ab. Auch in den sozialen Medien haben sich viele Menschen erneut organisiert um sich an der Suche zu beteiligen. Doch sind gestern viele aufs Geratewohl los gezogen. Freiwillige Helfer können sich heute im Bereich Battenfelds Wiese einfinden und werden von dort aus durch Polizeikräfte koordiniert. Damit soll ausgeschlossen werden, dass ganze Straßenzüge mehrmals und einige wenige Plätze überhaupt nicht durchsucht werden. Im Augenblick spielt das Wetter noch mit: es ist trocken und sieben Grad. Für einen Menschen im Schlafanzug und barfuß jedoch zu kalt. Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Gesuchten machen können, sich sofort unter Notruf 110 zu melden.