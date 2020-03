Halinger Dorftheater: Premiere war am Freitag, 06.03.2020, mit dem Stück "Das große Geheimnis" auf der Wilhelmshöhe Menden

Wilhelmshöhe Menden,

Schwitter Weg 29, 58706 Menden

Das Ensemble des Halinger Dorftheaters bereitete dem Publikum mit ihrem Spiel einen unvergesslichen und äußerst vergnüglichen Abend. Es wurde sehr, sehr oft herzhaft gelacht, und am Ende des Abends wollte der Applaus gar nicht aufhören.

Die Regie von Michael Henze und Bastian Schuldt hat mal wieder einen echten Knaller auf die Bühne gebracht, und das Bühnenbild war wirklich wieder so schön. Ein dickes Lob an die Bühnenbauer, aber auch an die Technik, an die Maske, der Regieassistenz & Souffleusen….

Die Rollen sind den Akteuren auf den Leib geschnitten.

Die Schauspieler:

Manfred Wilmes ist der Josef.

Pauline Riske ist die Sabine.

Reinhold Wilmes ist der Peter.

Roger Krowinus ist der Ali.

Verena Kuhlemann ist die Fatma.

Meike Graefen ist die Elisabeth.

Bastian Schuld ist der Pfarrer.

Linda Riske ist die Frida.

Es waren wirklich starke Auftritte von allen Schauspielern!!!

Einen Tag vor seinem 80. Geburtstag stirbt der schwerkranke Opa. Während Schwiegertochter Elisabeth die Geburtstagsfeier absagen will, schmiedet sein Sohn Peter aus finanzieller Not heraus einen unwürdigen und perfiden Plan. Denn wenn der Opa seinen 80. Geburtstag erlebt hätte, bekäme Peter eine stattliche Lebensversicherung ausbezahlt.

Ein Fremder aus dem Wirtshaus, der dem Opa verblüffend ähnelt, wird von Peter überredet, den Jubilar zu spielen. Dass der plötzlich so jung und gesund aussieht, liegt „natürlich“ an den Kräutern, die Enkelin Sabine aus der Türkei mitgebracht hat. Der Pfarrer probiert auch heimlich von den komischen Kräutern, wird davon „high“ – und bildet sich ein, in den Himmel fliegen zu können.

Sabine hat aber nicht nur geheimnisvolle Kräuter, sondern auch ihren neuen Freund Ali aus der Türkei mitgebracht, dessen Herkunft ihre Eltern aber hartnäckig nicht zur Kenntnis nehmen. Und dann taucht auch noch Fatma auf, Alis Mutter, die die Eltern ihrer zukünftigen Schwiegertochter Sabine kennenlernen will. Fatma, eine moderne und erfolgreiche Geschäftsfrau, erscheint jedoch als traditionell gekleidete Muslima, um zu testen, wie Sabines Eltern reagieren. Und die können erstmal gar nicht damit umgehen. Doch zu guter Letzt lüften sowohl Fatma als auch der "Ersatzopa" ihr Incognito …

Es war wieder super, super, super…