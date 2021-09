Märkischer Kreis. Der Märkische Kreis hat sich mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen an der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) von Donnerstag, 16., bis Mittwoch, 22. September, beteiligt. Mit kreativen Ideen ist für eine nachhaltige Mobilität in den Kommunen geworben worden: Elektro-Fahrzeuge wurden getestet, Schulwettbewerbe ins Leben gerufen und Aktionen für mehr ⁠Klimaschutz⁠ im Verkehr durchgeführt. Das Ziel war es, spannende Möglichkeiten der nachhaltigen Mobilität aufzuzeigen.

Eine Aktion belohnte Fahrgäste der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) am frühen Morgen. Insgesamt 750 Frühstückstüten waren gepackt, die zügig verteilt wurden. "Es war die zweite Auflage unserer Aktion ‚Pendlerfrühstück‘, diesmal in Lüdenscheid am Sauerfeld und am Iserlohner Stadtbahnhof. Die Tüten waren ein Dankeschön für die Nutzung von nachhaltigen Verkehrsmitteln und kamen bei den Fahrgästen ausgesprochen gut an. Eine super Aktion, die Fahrgästen und Helfern am frühen Morgen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat", sagt Mobilitätsmanagerin Diana Czech aus dem Fachdienst Verkehrssicherung/-lenkung und Fahrerlaubnis des Märkischen Kreis.

Claudia Kiso war vor Ort und unterstützte das Team tatkräftig. Die Nationale Koordinatorin der Europäischen Mobilitätswoche beim Umweltbundesamt lobte: "Im Märkischen Kreis sind dieses Jahr wieder viele tolle Aktionen umgesetzt worden. Besonders gut gefallen hat uns der Malwettbewerb mit dem entsprechend folierten Bus. Diese Idee hat selbst die EMW-Mitstreiter im europäischen Ausland begeistert."