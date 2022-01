Menden. Das Mobile Impfteam des Märkischen Kreises startet mit einem erweiterten Impfangebot ins Jahr. In der Woche, von Montag, 10., bis Samstag, 15. Januar, macht der Impfbus an zehn Stationen halt. Auch in Neuenrade und Menden.

Im Märkischen Kreis sind aktuell mehr als 294.500 Einwohner vollständig geimpft. Das entspricht einer Impfquote von 72 Prozent. 154.059 Auffrischungsimpfungen sind bereits erfolgt. Mit mobilen Impfungen des Märkischen Kreises, auch in dem von der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) gestellten Bus, sind bislang insgesamt 16.783 Impfungen erfolgt. In der kommenden Woche fährt der Impfbus weitere Stationen an. Darunter befinden sich weiterhin auch Stationen mit wind- und wettergeschützten Wartemöglichkeiten.

Am Montag, 10. Januar, hält der Impfbus von 10 bis 13 Uhr in Neuenrade, auf dem Parkplatz Arens & Hilgert, Hüttenweg 13, und am Dienstag, 11. Januar, kann man sich von 13 bis 16 Uhr in Menden an der Schützenhalle Bösperde, Bahnhofstraße 7, impfen lassen.