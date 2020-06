Nach der Realschule absolvierte Ingeborg Ludwig die Massagefachschule in Dortmund und ließ sich anschließend an der Kosmetikfachschule „Elisabeth“ in Dortmund ausbilden. 15 Jahre arbeitete sie als Masseurin in der Badeabteilung der AOK Dortmund, bevor sie sich 1975 selbständig machte. Sie eröffnete an der „Schlesienstraße 28 in Menden“ eine finnische und römisch-irische Dampfsauna, ein Schwimmbad mit Gegenstromanlage und medizinische Bäder. Sie baute ihren Betrieb auf der Platte Heide kontinuierlich aus. Im Jahr 1982 eröffnete sie eines der ersten Sonnenstudios in Menden und Umgebung.

Das 20-jährige und 25-jährige Bestehen wurde groß gefeiert.

Im Laufe der Jahre wurden viele Freundschaften in der Sauna etc.

geschlossen.

Frau Ingeborg Ludwig geht mit einem lachenden und weinenden Auge in den wohl-

verdienten Ruhestand. Leider hat sie keinen Nachfolger gefunden.