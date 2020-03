Wer im Sommer Schützenfest feiern will, bleibt jetzt zuhause - "Liebe Schützenfamilie, Freunde und Fans von HBL: Bleibt Zuhause!"

Mit diesem eindringlichen Appell wenden sich die HBL-Schützen an alle Bürger. In Deutschland haben Städte und Gemeinden vereinzelt schon Sperren verhängt - immer verbunden mit dem Hinweis, das Leben vornehmlich älterer und kranker Menschen zu schützen und das Gesundheitssystem nicht weiter zu überfordern. "Dieses Wochenende ist entscheidend. Wer im Sommer Schützenfest feiern will, bleibt jetzt zuhause." Stefan Lorke, 1. Vorsitzende: "Wir alle stellen jetzt die Weichen, ob unser Menden und seine Bürger neben einer wirtschaftlichen Perspektive auch so schnell wie möglich wieder ein Vereinsleben haben. Es wäre doch schade, wenn wir unser Brauchtum 'Schützenfest' für 2020 begraben müssen." Und weiter: "Ich kann nur hoffen, wir können das in einigen Wochen wieder entspannter sehen. Bleibt gesund!"