Märkischer Kreis. Herausragendes ehrenamtliches Engagement in der Integrationsarbeit würdigt der Märkische Kreis jährlich mit seiner Integrationsauszeichnung. Auch in diesem Jahr will das Kommunale Integrationszentrum des Kreises den mit 500 Euro dotierten Preis vergeben.

Gesucht werden Einzelpersonen oder Gruppen, deren Maßnahmen und Projekte einen Beitrag zur Integration in der Kommune, im Quartier oder im sozialen Umfeld leisten.

Im Fokus der ehrenamtlichen Arbeit müssen neu zugewanderte Teilnehmende sein, also Menschen, die sich noch nicht länger als drei Jahre im Märkischen Kreis und in Deutschland aufhalten. Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie die freiwilligen Bemühungen und die Kontaktmöglichkeiten von Ehrenamtlichen und Zugewanderten erschweren, sind kreative Ideen im Umgang mit diesen Herausforderungen wie digitale Wege der Kommunikations- und Angebotsgestaltung als Vorschläge erwünscht.

Vorschlagsberechtigt sind alle Einwohner des Märkischen Kreises, sofern sie das 16. Lebensjahr vollendet haben. Der Auszeichnungsträger und die ehrenamtliche Arbeit werden in einem Film portraitiert. Die Übergabe der Auszeichnung erfolgt im Rahmen der Bildungs- und Integrationskonferenz im Mai.