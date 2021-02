Am Freitagabend drangen Einbrecher zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Straße Zum Galgenberg ein. Die Unbekannten stahlen unter anderem einen kleinen, grauen Tresor.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.