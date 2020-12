Zum Jahresende hat der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein eine Broschüre mit dem Titel „Vom Bergbau am Niederrhein“ herausgebracht.



Auf 54 Seiten legt der für das Heft verantwortliche Wilfried Scholten eine Dokumentation über 169 Jahre Bergbaugeschichte in handlichem Format vor. Von den ersten Probebohrungen durch Franz Haniel im Jahre 1851 bis zur Abschlussveranstaltung anlässlich der Schließung der letzten deutschen Steinkohlezeche 2018 auf Schacht IV spannen Experten einen Bogen über ein Stück Geschichte, die sie zum Teil noch selbst erlebt hatten.

Historische Fotos

Den Schwerpunkt des Heftes bildet ein Vortrag, den Scholten am 7. Oktober 2018 im Maschinenhaus von Rheinpreussen Schacht IV gehalten hat. Darin erinnert der Historiker und ausgewiesener Kenner der Grafschaft an die zahlreichen Schachtanlagen, die den Süden des ehemaligen Kreises Moers für mehr als ein Jahrhundert lang prägten. Die Ausführungen werden ergänzt von historischen Fotos der Förderanlagen.

Auch der Beitrag von Karl-Heinz Stenmans, dem letzten Werksleiter des Bergwerks West, beruht auf einem Vortrag, der am 7. Oktober 2018 auf Schacht IV gehalten wurde. In seinem Ausblick kommt er zu dem Schluss, dass das letzte Kapitel in der Geschichte des weltweiten Steinkohle-Bergbaus noch längst nicht geschrieben ist. Der ebenfalls im Heft abgedruckte Text von Prof. Hermann Boldt aus dem Jahre 2000 legt einen Schwerpunkt auf die technologische Entwicklung im Steinkohlebergbau am Niederrhein.

Höllische Arbeitsbedingungen

Ganz anders dagegen die Erinnerungen des aus dem Baltikum geflohenen Adeligen Alexander Graf Stenbock-Femor, der in den 20er Jahren unter Tage schuftete. Seine Schilderungen der höllischen Arbeitsbedingungen, die für die Kumpel nicht selten Tod oder Invalidität bedeuteten, gehen auch heutigen Lesern noch unter die Haut.

Die Broschüre „Vom Bergbau am Niederrhein“ ist für 3,50 Euro zu beziehen über den Grafschafter Museums- und Geschichtsverein, Mail info@gmgv-moers.de.