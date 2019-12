Die schönsten Walzer und Operettenmelodien präsentiert das Mercator Ensemble bei seinem Neujahrskonzert „Walzerträume“ am Sonntag, 12. Januar, um 11 Uhr im Kammermusiksaal des Moerser Martinstifts, Filder Straße 126 in Moers. Das Ensemble ist charakteristisch besetzt mit zwei Geigen, Bratsche und Kontrabass und schaffen eine Verbindung zwischen klassischer Kammermusik und dem Tanzboden-Charme der damaligen Ballkapellen. Die Aktiven lassen diese große Musiziertradition wieder aufleben und präsentieren in ihrem Neujahrskonzert berühmte Werke der großen Wiener Walzer-Komponisten. Eintrittskarten gibt es in der Moerser Musikschule, Filder Straße 126, unter Tel.: 02841/1333 oder bei MoersMarketing GmbH, Kirchstraße 27a/b, unter der Rufnummer 02841/882260.