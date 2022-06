Nach zwei pandemiebedingten Alternativ-Versionen, ist das 46. Internationale ComedyArts Festival in diesem Jahr wieder in seiner Vollversion in der enni.eventhalle zu erleben. Politisches Kabarett, A-Capella Comedy, Akrobatik und vieles mehr, machen das viertägige Festival vom 15. bis 18. September wieder zu einem bunten Live-Spektakel der Extraklasse. Auch ein ComedyArts Special für die ganze Familie gehört dazu.

Der neue künstlerische Leiter, Carsten Weiss, stellte ein hochkarätiges Programm zusammen. Dabei sind Newcomer, ebenso wie international bekannte Künstler.

Geschäftsführerin Wenke Seidel betont: „Es war sicherlich eine große Herausforderung für Carsten Weiss so kurzfristig ein so tolles Programm zusammenzustellen. Es ist ambitioniert, mutig, frisch und rund, ein waschechtes ComedyArts Programm.“ Die Ticketpreise seien sehr moderat kalkuliert, die Zugänglichkeit zum Festival den Veranstaltern enorm wichtig.

Gleich zum Auftakt gibt es ein echtes Highlight.

Am Donnerstag, 15. September, um 20 Uhr, wird das „Wahnsinns-Trio“ Anny Hartmann, Christian Ehring und HG. Butzko mit seinem Kabarett „Drei Pfund Wahnsinn to go“ unter anderem die Pandemiezeit näher beleuchten. Die Künstler laden zu einer im Wortsinn einmaligen „Therapie-Sitzung“ der besonderen Art ein.

"Kritzel-Komik küsst Cartoon-Comedy"

Am Freitag, 16. September, ab 19 Uhr, treffen die Zuschauer auf Deutschlands angesagteste und feinste Absurdisten: Ulan & Bator eröffnen den Abend mit ihrem Programm „Zukunst“.

„Kritzel-Komik küsst Cartoon-Comedy“ - wenn Micha Marx und Piero Masztalerz die Bühne mit Zeichenpads und Laptops betreten, wird Humor medial aufbereitet. „Micha Marx agiert als Interaktivist und sucht den Kontakt zum Publikum“, so Carsten Weiss.

Piero Masztalerz mag Märchen, aber in anderer Version, als sie allgemein bekannt sind. Er trägt klassische Märchen in die Moderne, zum Beispiel mit seiner Version „Halt die Fresse, Rapunzel!“ Klassiker werden zu zeitgeistlichen Cartoons. Hänsel und Gretel, Schneewittchen, der Froschkönig und Co. sprechen auch noch mit ihm.

Eine Deutschlandpremiere liefern die beiden spanischen Ensembles „Yllana und The Primital Bros.“ im Anschluss ab. „Vier fremdartige Wesen eines anderen Planeten fusionieren A-Capella und Comedy zu „A-Capella-Comedy““, erzählt der künstlerische Leiter. Beim Avignon Off-Festival 2019 erhielt die Co-Produktion den Publikumspreis. Moderiert wird der Freitagabend von Don Clarke aus England.

„Flashen lassen“ lautet das Motto am Samstagnachmittag um 15 Uhr. Der Straßentheatertag wird in einem ganz neuen Format stattfinden. Das Motto: „Flash:Moers - The Reverse Moers“. Wer daran beteiligt sein wird, bleibt eine Überraschung. Es lohne sich aber am Samstagmittag die Altstadt zu besuchen, wie Weiss verspricht. Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben. Im Anschluss geht’s zum Vorplatz des Moerser Schlosses, wo bis etwa 17 Uhr ein Straßentheater-und Street Performance Happening für gute Laune sorgen wird.

"Bademeister Schaluppke & Die Freischwimmer"



Ab 19 Uhr geht’s in der Eventhalle munter weiter. „Bademeister Schaluppke & Die Freischwimmer“ laden zum lustigen Planschen ein. Der Comedian wird zusammen mit Storyteller Nikita Miller am Beckenrand des Humors die eigene Jugend Revue passieren lassen. Die junge, aufstrebende Marie Diot macht Musik.

Später werden das „Duo Diagonal“, „Lotta & Stina“ aus Finnland (die „Königsklasse der Artistik“, wie Carsten Weiss anmerkt) und die „Die drei Flamingos“ unter dem Motto „Schräg ist gerade genug“ Varieté, Slaptsick, Sinn und Unsinn vereinen. Die spanische Gruppe „Cia La Tal“ wird rund um die Geschehnisse der „The Incredible Box“ berichten. Ein kauziger Magier und seine leider talentfreien Assistenten sorgen für einen Riesenangriff auf die Lachmuskeln. Moderiert wird der Abend von der bekannten Kabarettistin Anka Zink.

Der Sonntag, 18. September, steht im Zeichen der Familie. Die Show „Spin! - Das neue Varieté dreht sich!“ vereint Absolventinnen der Staatlichen Artistenschule Berlin mit ihrer mitreißenden Artistik. Luft-und Partner-Akrobatik, Cyr Wheel und Luftring, Diabolo-und Duo-Jonglage - die Auftritte gelten als atemberaubend. Durch den Abend führt „Spin!-Regisseur“, Musiker, Artist und Schauspieler Karl-Heinz Helmschrot. Das Special für die ganze Familie ist der stimmungsvolle Abschuss des diesjährigen Festivals. Kinder bis zehn Jahren haben an diesem Tag freien Eintritt.

Auf dem Vorplatz der Eventhalle findet der attraktive und gemütliche Comedy Arts-Boulevard an allen vier Tagen statt - ebenfalls bei freiem Eintritt.

Tickets ab sofort erhältlich

Die einzelnen Tickets sowie die Kombi-Tickets für Freitag-und Samstagabend sind ab sofort im Vorverkauf bei ADticket und Reservix sowie telefonisch oder vor Ort im NRZ-Leserladen in Moers und bei der Stadtinformation erhältlich. Alle weiteren Infos finden Sie auf www.comedyarts.de

Hauptsponsor des Festivals ist die Sparkasse am Niederrhein.