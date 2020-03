Nachbarschaftshilfe – ein Wort mit großer Bedeutung in der Corona-Krise. Um die Menschen besser vernetzen zu können und ihnen Unterstützung anzubieten, entwickelte der Moerser Jungunternehmer Noel Schäfer eine neue Internetplattform.

Unter www.nachbarschaftshilfe.nrw (mit dem Untertitel „Freie Bürgerplattform zur Bewältigung von Covid-19“) können sich Hilfe-und Ratsuchende sowie Anbieter austauschen. „Es ging mir vor allem darum, dass die Menschen sich überregional miteinander vernetzen können, also Städte übergreifend. Auf der Seite befindet sich auch ein Bereich extra für Moers und die umliegenden Orte“, so der 25-jährige Inhaber der digitalen Werbeagentur Telepano. „In der vorletzten Woche haben sich die Ereignisse bezüglich des Corona-Virus dermaßen überschlagen und zugespitzt, dass ich mir mit ein paar Leuten Gedanken gemacht habe, wie wir helfen können.“

Vor allem der Austausch von Hilfesuchenden und Anbietern sei wichtig, so Noel Schäfer weiter.

Momentan gäbe es bereits viele Anfragen aus ganz Nordrhein-Westfalen. Tipps und Neuigkeiten rund um das Virus sowie konkrete Anfragen zu Einkaufs-und Besorgungshilfen stehen dem Nutzer der Plattform zur Verfügung. „In einem Bereich geht es zum Beispiel auch darum, wie man während der Krise im Alltag zurecht kommt. Wie leitet man gute Videokonferenzen oder wie richtet man ein „Home Office“ ein?“, sagt Noel Schäfer.

Auf der Seite müssen sich die Nutzer nicht anmelden, um die Informationen einsehen zu können. Eine Registrierung erfolge jedoch auch unkompliziert, nur mit Nennung eines Benutzernamens und einer E-mail Adresse, wie der junge Unternehmer erklärt. Das positive Feedback sei groß, über 60 Anmeldungen gab es bereits in den ersten Tagen.