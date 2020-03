In einem Brief bittet der Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer Vermieter von Gewerbeobjekten um Hilfe. Er appelliert, die Miete der Immobilien zu stunden oder gar in Teilen darauf zu verzichten, wenn diese von der Krise betroffene Unternehmen oder Gastronomen genutzt werden. „Diese Bitte hört sich im ersten Moment sicher sehr ungewöhnlich an. Aber die Situation, in der wir uns befinden, ist eine besondere. Die aktuellen Herausforderungen, vor die wir gestellt sind, können wir nur gemeinsam meistern“, wirbt das Stadtoberhaupt in dem Schreiben um Verständnis. Die Stadtverwaltung geht bei ihren Gewerbeobjekten mit gutem Beispiel voran und stundet auf Antrag die Miete. Gleiches gilt bei unmittelbarer Betroffenheit durch die Krise für die Gewerbesteuer. Der Bürgermeister bittet auch Vermieter, die nicht angeschrieben worden sind, um ihre Mithilfe: „Jeder kann etwas tun, um zur finanziellen Abmilderung der aktuellen Krise beizutragen.“