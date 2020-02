Die Katze namens Mami kam Mitte August vergangenen Jahres ins Moerser Tierheim, da die Dame, die das freilebende Tier bisher versorgte, dies aus Altersgründen nicht mehr konnte. Das Tier wurde von ihr immer „Mami“ genannt, so dass die Pfleger des Tierheims es dabei belassen möchten.



Die etwa elfjährige Mami war beim Auffinden bereits kastriert. "Ihre Zähne waren aber leider in einem ganz fürchterlichen Zustand und mussten alle entfernt werden. Sie hat sich von der OP gut erholt und nach einer längeren Eingewöhnungszeit genießt sie nun die Streicheleinheiten der Schmusepaten. Vom Schmusen kann sie nicht genug bekommen und wir freuen uns, dass sie endlich die Zärtlichkeiten annimmt, die die Pfleger und Schmusepaten ihr schon lange geben wollten", so die Mitarbeiter.

Wer Interesse hat, das liebe Tier in sein Heim zu holen, sollte etwas Geduld mit ihr haben, bis sie bereit ist, eine neue Vertrauensbasis aufzubauen. Da dies im Tierheim bereits gut funktioniert hat, ist es einer neuen Bezugsperson in jedem Fall auch möglich und Mami wird sich nach einer längeren Zeit des Eingewöhnens zu ihren Leuten zugehörig fühlen. "Allerdings haben wir auch festgestellt, dass sie diese Annäherung momentan erst nur von Frauen annimmt. Bei Männern ist sie immer auf der Hut, und man kann merken, dass sie deren Annäherung nur mit Ängstlichkeit über sich ergehen lässt. Vielleicht verbindet sie mit Männern eine schlechte Erfahrung."

Daher soll Mami gerne an eine Dame mit Katzenerfahrung vermittelt werden. Die Möglichkeit zu späterem Freigang ist Voraussetzung. Katzen erfahrene Menschen, die diese Eigenart respektieren und sie nicht bedrängen, werden mit Mami eine zufriedene Mitbewohnerin bekommen.

Kontakt: Tierheim Moers, Am Peschkenhof 34, Tel, 02841/21202.