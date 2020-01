Das Nephrologische Zentrum Moers/Duisburg blickt auf 25 Jahre Geschichte zurück. Dialysepflichtige Patienten sowie Menschen mit Nieren- und Hochdruckkrankheiten an mittlerweile an drei Standorten im Moerser Raum und dem Duisburger Westen behandelt.

Angefangen hat alles im Jahr 1994 mit der Gründung der Fachpraxis durch Dr. Helmut Blume auf der Konstantinstraße in Moers. Kontinuierlich wurde über die Jahre das Zentrum erweitert, in dem mittlerweile sechs Ärzte gemeinsam mit über achtzig Mitarbeitern an drei Standorten tätig sind. Das Einzugsgebiet des Zentrums umfasst rund 250.000 Menschen. Bis heute wurden circa 25.000 Patienten von dem Zentrum betreut und behandelt.

„Das Dialysezentrum ist sehr nah an der Bevölkerung“, so Dr. Theo Busch. „Betrachtet man unsere Stellung rein statistisch, betreuen wir mittlerweile jeden zehnten Menschen im Duisburger Westen und Moers. Unsere Patienten werden von uns in der Regel über Jahre eng betreut. Insbesondere zu unseren dialysepflichtigen Patienten, die mehrmals in der Woche bei uns mehrere Stunden verbringen, wächst ein Vertrauensverhältnis. Man kennt sich – ebenso die Angehörigen.“

Im Jahr 1999 wurde der zweite Standort des Nephrologischen Zentrums am Johanniter-Krankenhaus in Rheinhausen gegründet. Aus dieser Kooperation entstand auch die Duisburger Dialyse-Shunttagung. Fachkräfte aus dem gesamten Bundesgebiet und auch Teilnehmer aus dem Ausland folgen jährlich der Fachtagung in Rheinhausen.

2012 wurde eine weitere Praxis am St. Josef-Krankenhaus in Moers eröffnet. An beiden Krankenhäusern führen die Ärzte der Praxis die lebenserhaltende Dialysetherapie (Behandlung mit der Künstlichen Niere) und auch die nephrologischen Konsile auf den Krankenhausstationen durch. Darüber hinaus stehen Behandlungsplätze zur Entfernung von erhöhten Blutfetten durch die sogenannte Lipidapherese zur Verfügung. Für die Heimdialyse in Form der Bauchfelldialyse werden die Patienten im Zentrum angeleitet. Zudem werden mehr als 100 Patienten nach einer Nierentransplantation betreut.

Das Nephrologische Zentrum Moers/Duisburg ist neben der Patientenversorgung auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Region und ebenso Ausbildungsbetrieb. Jedes Jahr werden Auszubildende als MfA (Medizinische Fachangestellte) eingestellt und ausgebildet.