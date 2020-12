Zwischen vergangenen Montagmittag, 12.30 Uhr, und Dienstagmorgen,10.50 Uhr, sind ein oder mehrere bislang unbekannte Diebe in das umzäunte Gelände eines Lagerplatzes an der Straße Am Wald in Monheim eingebrochen.

Auf dem Gelände wurden zwei verschlossene Baucontainer gewaltsam geöffnet. Aus den Containern verschwanden mehrere Baumaschinen, darunter mindestens zwei Motorkettensägen im Wert von 1.000 Euro. Zu dieser Summe addiert sich zurückgelassener Sachschaden von mehreren hundert Euro am Zaun und an den Containern.

Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Monheim unter Telefon (02173) 95946350 entgegen. Die Polizei rät: "Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!"