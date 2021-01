Am Dienstag kam es gegen 12.50 Uhr in Monheim auf der Hegelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.



Das war passiert: Eine 59-Jährige aus Düsseldorf befuhr mit einem Linienbus die Hegelstraße in Fahrtrichtung Geschwister-Scholl-Straße. Ein 27-jähriger Monheimer fuhr mit seinem Fahrrad rechts neben dem Bus in gleiche Richtung. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad und fiel zu Boden.

Ob es tatsächlich zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam, wird ermittelt. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam ins Krankenhaus. An Bus und Fahrrad entstand geringer Sachschaden, teilte die Kreispolizeiberhörde mit. Die Unfallstelle war zu keiner Zeit gesperrt.