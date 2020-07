Am Samstag, 18. Juli, wurde gegen 00.10 Uhr eine 32-jährige Monheimerin von einem unbekannten Täter angegriffen und beraubt.

Etwa 15 Minuten zuvor stieg die Geschädigte in Düsseldorf-Hellerhof in einen Bus, um mit diesem in Richtung Monheim zu fahren. Ebenso stiegen der unbekannte Täter sowie ein 42-jähriger Zeuge in den Bus. Sie alle verließen an der Haltestelle an der Geschwister-Scholl-Straße in Monheim-Baumberg den Bus.

Die Geschädigte begab sich anschließend fußläufig über die Wilhelm-Leuschner-Straße auf den Heimweg. Hierbei telefonierte sie mit ihrem Freund. In einem unbeleuchteten Bereich wurde sie plötzlich gestoßen und von hinten in die linke Kniekehle getreten. Zeitgleich riss ihr eine Person das goldene Smartphone der Marke Samsung aus der Hand und rannte in Richtung Bertha-von-Suttner-Straße und weiter in die Geschwister-Scholl-Straße davon.

Die Person beschrieb sie wie folgt:

- Männlich

- Etwa 180 bis 185 cm groß

- Dunkelhäutig

- Kräftige Statur

- Bekleidet mit einer roten Adidas-Jacke

Der Zeuge, der sich ebenfalls fußläufig von der Haltestelle entfernt hatte, hörte plötzlich Hilferufe der Geschädigten. Er fand die Geschädigte in dem oben genannten unbeleuchteten Bereich, die ihm von der Tat erzählte. Er konnte den unbekannten Täter bis zur Geschwister-Scholl-Straße verfolgen, wo er ihn im gegenüberliegenden Park aus der Sicht verlor.

Die Geschädigte wurde mittels eine Rettungswagens in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief erfolglos.Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und bittet um Hinweise unbeteiligter Zeugen. Diese nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer (02104) 982-6310 entgegen.