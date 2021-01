Bereits am Donnerstag, 28. Januar, kam es auf der Geschwister-Scholl-Straße in Monheim-Bamberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Zeugenangaben beschädigte dort gegen 18.55 Uhr der bislang noch unbekannte Fahrer eines grünen Kombis, bei einem Ausparkvorgang aus einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 53d, einen hinter ihm abgestellten weißen PKW Ford Ka im Frontbereich.

Ohne sich um eine Regulierung des auf circa 1.000 Euro geschätzten Schadens zu bemühen, entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem PKW von der Örtlichkeit in südlicher Richtung. Nähere Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug und dessen Fahrer liegen aktuell noch nicht vor.

Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache in Monheim unter Telefon (02173) 95946350 jederzeit entgegen.