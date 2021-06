In der Nacht zu Mittwoch landeten Polizeibeamte in Monheim auf ihrer Streife einen Volltreffer. Gegen 0.15 Uhr beobachteten sie zwei Männer mit einem E-Bike und einem E-Scooter auf dem Gelände eines Baumarktes an der Benzstraße.

Als die beiden Männer den Streifenwagen sahen, ergriffen sie die Flucht. Einen der beiden konnten die Beamten stellen. Bei der Überprüfung des hochwertigen E-Bikes bemerkten die Polizisten, dass die Rahmennummer teilweise ausgeschliffen war. Der Mann konnte sich nicht ausweisen, seine mündlich angegebenen Personalien wurden überprüft. Der 33-jährige Obdachlose war bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten.

Aufgrund der Umstände wurde der Mann wegen Verdacht des Diebstahles vor Ort vorläufig festgenommen. Das E-Bike wurde sichergestellt. In der näheren Umgebung fanden die Beamten später auch den E-Scooter, der vermutlich ebenfalls gestohlen wurde. Der flüchtige Fahrer konnte allerdings nicht mehr aufgegriffen werden.

Hinweise

Die Polizei bittet dringend um Hinweise zur Herkunft des E-Bikes (Marke: Winora Mionic, Damen-Cityrad, schwarz) sowie zu dem flüchtigen zweiten Mann. Dieser trug einen großen, eckig wirkenden, mittelbraunen Rucksack auf dem Rücken. Mögliche Zeugen erreichen die Polizeiwache in Monheim unter Telefon (02173) 95946350.