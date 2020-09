In der Nacht zu Freitag haben bislang noch unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Elsa-Neumann-Straße in Monheim-Baumberg eingebrochen.

Gegen 2.30 Uhr hebelten sie die Schiebetüren des Supermarktes gewaltsam auf und nahmen Zigaretten im Wert von geschätzt 1.000 Euro mit. Die Einbrecher flüchteten vermutlich in Richtung Grazer Straße.

Täterbeschreibungen

Die bislang noch unbekannten Einbrecher können anhand vorhandener Videoaufzeichnungen folgendermaßen beschrieben werden:

1. Täter:

- schwarze Jeanshose

- graue Stoffjacke

- schwarze Schuhe mit weißen Sohlen

2. Täter:

- blaue Jeanshose

- blaue Jacke

- schwarze Schuhe mit weißen Sohlen

Beide Einbrecher trugen schwarze Sturmhauben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon (02173) 95946350 jederzeit entgegen. Die Polizei rät: "Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!"