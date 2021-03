Am Montag, 8. März, ist Weltfrauentag. Dazu hat auch Monheims städtische Gleichstellungsbeauftragte Regina Konrad in Kooperationen Aktionen zu bieten.

Los geht es bereits am Sonntag. Dann lädt das Ulla-Hahn-Haus zu einer Online-Lesung zum 80. Todestag der Autorin Virginia Woolf ein. Sie gilt bis heute als eine der wichtigsten Autorinnen des vergangenen Jahrhunderts, als eine der ersten, die die Gleichberechtigung der Frau geistreich postuliert hat. Sie war ihrer Zeit weit voraus, arbeitete schon früh als Literaturkritikerin und Essayistin, war später auch Verlegerin. Auch, wenn ihre Beobachtungen und Fragen fast 100 Jahre alt sind, ist es erstaunlich, wie aktuell diese Schriften noch sind.

Digitaler Austausch

Wieviel Raum wurde Frauen früher zugestanden und wieviel nehmen sie sich heute? Was hat sich verändert und wo sind Parallelen? Von 15 bis 18 Uhr liest die Autorin und Journalistin Anke Ricklefs und lädt zu einem gemeinsamen, digitalen Austausch ein. Die Teilnahme ist kostenlos und kann von jedem internetfähigen Gerät aus verfolgt werden. Die Kursnummer ist K-21S-U561. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle des Ulla-Hahn-Hauses telefonisch unter (02173) 9514140 oder per E-Mail an ullahahnhaus@monheim.de entgegen.

Flower Power

Flower Power zum Weltfrauentag - so heißt es dann am Montagmorgen ab 9 Uhr in Zusammenarbeit mit einem Baumberger Blumenhaus. Fairtrade-Rosen können aus dem Eingangsbereich des Bürgerbüros und dem Haus der Chancen (Friedenauer Straße) unter Wahrung der Maskenpflicht und des Sicherheitsabstands mitgenommen werden. Dazu gibt es Informationen zum Fairen Handel und zum Thema Geschlechtergerechtigkeit. Es ist eine Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten mit der städtischen Abteilung für Interkulturalität und Städtepartnerschaften.

Selbstverteidigung

Am selben Tag gibt es noch einen kostenlosen Online-Schnupperkurs "Selbstverteidigung für Frauen" in Zusammenarbeit mit entsprechenden Fachleuten. Trainierende für Gewaltprävention zeigen verschiedene Handgriffe für den Ernstfall und Möglichkeiten zur Verteidigung. Dazu gibt es Tipps zur richtigen Einschätzung und Vermeidung von Gefahren. Legere Kleidung wird empfohlen. Die Teilnahme ist auch zu zweit möglich. Anmeldungen für den Kurs nimmt Gleichstellungsbeauftragte Regina Konrad unter Telefon (02173) 951818 oder per E-Mail an rkonrad@monheim.de entgegen.