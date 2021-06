„Etwas Neues muss her, übersichtlicher und moderner“, das war der Wunsch der Evangelischen Kirchengemeinde Monheim, als sie ihre neue Internetseite in Auftrag gab. Jetzt ist es endlich so weit. Die neue Website ist online und präsentiert sich in ansprechendem Design und klar strukturiertem Aufbau.



Auf insgesamt über 70 neu gestalteten Seiten wird das vielfältige, lebendige Gemeindeleben dargestellt. Anstelle von langen Menüs wird man kapitelweise mit aussagekräftigen Bildkarten zum Anklicken durch die Homepage geleitet. Die Angebote und Veranstaltungen der Kirchengemeinde sind nach Zielgruppen geordnet, so wird ein zügiges Navigieren möglich, und man behält immer die Orientierung.

Das Gemeindeleben der Evangelischen Kirche Monheim sollte nicht nur den eigenen Gemeindegliedern, also den „Insidern“, sondern auch allen anderen interessierten Bürgern, zum Beispiel neu Zugezogenen, schnell und übersichtlich vorzustellen.

Integrierter Kalender und mehr

Der integrierte Kalender mit Fotofunktion, die „Social Media Wall“ und kurze Videos sorgen für eine bisher nicht gekannte Aktualität. Ebenfalls neu ist die Rubrik „Gemeinde von A-Z“, die bei der Suche nach speziellen Themen oder Informationen ein schnelles Auffinden der jeweiligen Seiten garantiert.

Neben wichtigen Kontaktdaten, Serviceleistungen und Infos zu Veranstaltungen überrascht die Plattform mit Seiten wie etwa „Gebärdensprache erlernen“ oder „Kirchenlieder zum Mitsingen“. Quasi interaktiv werden Besucher hier motiviert, etwas Neues auszuprobieren. Die Website ist kompatibel mit allen mobilen Endgeräten, sodass man sie auch unterwegs nutzen kann.

Fertig ist die Homepage allerdings nicht, was in der Natur der Sache liegt: Sie befindet sich in einer ständigen Metamorphose und lässt auf diese Weise die Menschen immer wieder miterleben, was sich in der Kirche bewegt.

Bekannte Adresse

Unter der bekannten Adresse: www.ekmonheim.de kann man nun der Monheimer Kirchengemeinde einen virtuellen Besuch abstatten und dort alle Neuerungen besichtigen.