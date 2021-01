Wer Kinder und Jugendliche für Literatur begeistern möchte, kann über das Ulla-Hahn-Haus in Monheim nun an Weiterbildungsseminaren teilnehmen. In Kooperation mit Jugendstil, dem Kinder- und Jugendliteraturzentrum NRW, organisiert das städtische Literaturhaus Angebote zur Lese- und Literaturpädagogik.

Eingeladen sind alle, die in ihrem Arbeitsfeld literaturpädagogisch arbeiten möchten – dies kann in der Kindertagesstätte, in der Schule oder im außerschulischen Rahmen geschehen“, erklärt Julia Gerhard, Koordinatorin der Weiterbildungsangebote im Ulla-Hahn-Haus. Im Mittelpunkt der Weiterbildung steht die kreative Literaturvermittlung für verschiedene Zielgruppen an unterschiedlichen Lernorten. Je nach Arbeitsfeld, Schulform oder bevorzugter Zielgruppe könnten individuelle Schwerpunkte gelegt werden. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium, in der Regel in pädagogischen Feldern, in Bibliothek oder Buchhandlung. „Berufliche oder ehrenamtliche Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die bereits über langjährige, praktische Erfahrung im Bereich Leseförderung verfügen, sind aber ebenso willkommen“, betont Gerhard.

Anmeldung

Eine Übersicht aller Seminare mit den jeweiligen Anmeldemodalitäten gibt es auf der städtischen Internetseite unter www.monheim.de/ulla-hahn-haus. Bei den Terminen ist eine digitale Umsetzung möglich – nähere Informationen gibt es rechtzeitig vor dem jeweiligen Termin. Alle Seminare sind einzeln buchbar.

Mehr Infos

Jugendstil und das Ulla-Hahn-Haus sind anerkannte Weiterbildungsinstitutionen beim Bundesverband Leseförderung.

Weitere Informationen zur Weiterbildung „Lese- und Literaturpädagogik“ gibt es auf der Internetseite des Bundesverbands unter www.bundesverband-lesefoerderung.de.