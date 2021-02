"Zwar Baumberg" kümmert sich um die Vernetzung von Bürgern, die unmittelbar vor dem Ruhestand stehen oder bereits im Ruhestand sind. Um der Einsamkeitsfalle zu entgehen und ihren Ruhestand gemeinsam mit anderen zu organisieren, treffen sich die Zwar-Mitglieder seit 2016 normalerweise regelmäßig. Bei einer Vielzahl von Veranstaltungen, in Interessengruppen und bei gemeinsamen Basisgruppen hat sich bisher ein großer Kreis getroffen. Der Kreis ist für alle Zwar-Mitglieder seither wichtig geworden. Treffen sind allerdings seit Monaten wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen nicht mehr möglich. Dennoch bleibt die Gruppe weiterhin in Kontakt und denkt sich dafür aktive Möglichkeiten aus.

Seit Neuestem baut eine Zwar-Interessengruppe gemeinsam Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Insekten. Die Planungen für den Bau und die Festlegung von Aufgabenverteilungen erfolgen in Videokonferenzen, der Bau bei jedem zu Hause am eigenen Arbeitsplatz. Um die gebauten Nisthilfen einer sinnvollen Verwendung zuzuführen hat die Zwar-Interessengruppe Kontakt mit der Monheimer Artenschutzinitiative (MOA) aufgenommen, die genau solche Nisthilfen benötigt. Seither gibt es eine Kooperation zwischen Zwar Baumberg und der Monheimer-Artenschutzinitiative. Inzwischen haben sich sogar einzelne Mitglieder der anderen Zwar-Gruppen Monheims der Kooperation angeschlossen.

Die MOA ist eine Initiative engagierter Bürger, die sich entsprechend ihrer jeweiligen Möglichkeiten, Interessen und Fähigkeiten für den Natur- und Artenschutz einsetzen. Die von der Zwar-Interessengruppe gebauten Nisthilfen werden für eine Pflegefläche der MOA auf dem Gelände des Klärwerkes Monheim verwendet.

Geschützte Lebensräume

Das Klärwerkgelände bietet auf den sogenannten "Schlangenwiesen" verborgene geschützte Lebensräume für besonders und streng geschützte Tierarten wie beispielsweise Ringelnattern, Eidechsen sowie diverse Kröten-, Frosch- und Molcharten. Die MOA gestaltet die beiden Schlangenwiesen bereits seit einiger Zeit: Eigens angelegte Naturstein-Haufen werden regelmäßig freigeschnitten, Tümpelufer von Gehölzen befreit und Totholzhaufen, die Amphibien, Reptilien und Kleinsäugern sowie Wirbellosen ganzjährigen Unterschlupf bieten, angelegt. Das Ganze geschieht in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Mettmann. Um die außerordentlich hohe Artenvielfalt auf dem Gelände weiter zu entwickeln, wurde die Zusammenarbeit mit Zwar Baumberg begonnen.

Ehrenamt

Nach ehrenamtlicher Fertigstellung der Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Insekten werden diese an Bäumen am Rande der beiden Schlangenwiesen montiert, später von der MOA regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf gereinigt. Von der Kooperation profitieren Zwar und die MOA gleichermaßen. Die von den Kontaktbeschränkungen betroffenen Rentnerinnen und Rentern nutzen die durch Corona freigewordene Zeit, und die Nisthilfen werden sinnvoll für den Artenschutz genutzt.

Infos

Weitere Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an zwar-baumberg@web.de, online auf zwar-baumberg.de sowie per E-Mail an artenschutz-monheim@gmx.de und online auf artenschutz-monheim.beepworld.de.