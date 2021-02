Rhein-Hochwasser in Monheim: Wie zuletzt vor fast exakt einem Jahr kratzt der Stand des Kölner-Pegels auch zu Beginn dieses Februars wieder an der Acht-Meter-Marke. Der Höchststand in Monheim wird am Mittwoch bei etwa 8,40 Metern erwartet.

Das Deichvorland und der Rheinbogen sowie der Monheimer Leitdeich wurden durch die Stadt komplett für den Rad- und Fußgängerverkehr abgeriegelt. Der Urdenbacher Weg ist bereits seit Sonntagabend durch Straßen NRW für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die Busse der BSM fahren die bekannten Umleitungen. Auch der Leinpfad sowie der beliebte Fuß- und Radweg zwischen Klappertorstraße und Kielsgraben können und dürfen nicht mehr genutzt werden.

Vorsorglich wurde mit den Baumberger Campingplatzbetreibern vereinbart, dass einige Wohnwagen eventuell nahe der Baumberger Bürgerwiese abgestellt werden können. Die vorgesehene Fläche wurde durch die städtischen Betriebe am Montag abgesperrt. Eine Entscheidung, ob der Campingplatz geräumt wird, stand bei Redaktionsschuss nicht fest.

Aktueller Pegelstand

Der aktuelle Pegelstand kann im Internet unter www.steb-koeln.de nachgelesen werden. Eine telefonische Ansage gibt es unter (0221) 19429.