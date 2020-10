Der Herbst zieht mit großen Schritten ein, das Wetter wird feucht. Das sind beste Voraussetzungen, damit Pilze wachsen und sich ausbreiten. Daher geht es am Mittwoch, 14. Oktober, mit einer Exkursion der Volkshochschule Monheim in den Knipprather Wald.

Treffpunkt ist der Wanderparkplatz "An der Tongrube", wo bereits Fruchtkörper höherer Pilze an Totholz zu sehen sind. Weiter geht es anschließend in den vorwiegend aus Eichen und Hainbuchen bestehenden Hartholzauewald, der mit seiner reichhaltigen Laubstreu einen großen Pilzartenreichtum erwarten lässt. Es werden ökologische Standortansprüche erläutert, wichtige Esspilze von ihren giftigen Doppelgängern unterschieden und exemplarisch das Bestimmen mit einem Buch geübt.

Bitte mitbringen

Beginn der Exkursion ist um 14 Uhr. Sie dauert etwa drei Stunden. Mitbringen sollte man festes Schuhwerk, witterungsgerechte Bekleidung, ein kleines Notizheft mit Stift und wenn vorhanden auch eine Lupe, ein Bestimmungsbuch sowie einen Fotoapparat. Ebenfalls erforderlich ist ein Mund-Nasen-Schutz.

Anmeldung

Die Teilnahme kostet zwölf Euro. Anmeldungen (Kursnummer 20W1603) werden im Internet unter www.vhs.monheim.de oder per E-Mail an vhs@monheim.de entgegen genommen.