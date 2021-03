Sechs Kindertageseinrichtungen von Arbeiterwohlfahrt (Awo) und Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sind mit dem städtischen Qualitätssiegel für präventiven Kinderschutz ausgezeichnet worden. Das Netzwerk, auf das die Stadt in Monheim gerade beim Thema Kinder, Bildung und Erziehung setzt, wird damit auch speziell für den Bereich des Kinderschutzes immer größer. Insgesamt haben sich nun schon 19 Monheimer Vereine, Verbände und Institutionen zertifizieren lassen.

"Die Förderung der Arbeit in den Einrichtungen selbst und der Aufbau eines Netzwerks ist das Beste, was wir tun können. Es ist gut, dass hier so viele Einrichtungen und Gruppen sowie Sportvereine mitmachen und sich zertifizieren lassen. Mein ausdrücklicher Dank gilt daher allen, die sich in ihren Einrichtungen dafür einsetzen, wie sie den Kinderschutz in ihrem Bereich noch weiter verbessern können - und die sich deshalb intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Das Qualitätssiegel der Stadt tragen sie anschließend völlig zu recht", betont Bürgermeister Daniel Zimmermann.

Qualitätssiegel

Die Entwicklung von einrichtungsbezogenen Konzepten zum Schutz vor Vernachlässigung, grenzüberschreitendem Verhalten und Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gilt im Monheimer Kinderschutz schon lange als ein wichtiger qualitätssichernder Faktor. Auch deshalb hat der Stadtrat bereits 2014 die Einführung des Qualitätssiegels "Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen" beschlossen.

Am Anfang steht für die Teilnehmenden immer erstmal die Auseinandersetzung mit dem eigenen Arbeitsumfeld. Sind die Präventionskonzepte dann entwickelt und erfolgreich eingeführt, wird im Rahmen des Zertifizierungsprozesses zunächst die inhaltliche Umsetzung durch die Einrichtungen dargelegt. Nach erfolgreicher Prüfung durch den städtischen Bereich Kinder, Jugend und Familie wird dann das Qualitätssiegel "Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern" verliehen.

Fortbildung

Um die Rechte von Kindern und deren Schutz anhaltend zu thematisieren, wird das Qualitätssiegel immer mit einer zeitlichen Befristung verliehen. Nach einem Zeitraum von drei Jahren müssen die ausgezeichneten Siegelträger im Rahmen einer Rezertifizierung gegenüber dem städtischen Bereich Kinder, Jugend und Familie nachweisen, dass die entwickelten Standards aufrechterhalten wurden und eine stetige Weiterentwicklung, etwa durch Fortbildungsveranstaltungen, erfolgt ist.

Künftig soll das Qualitätssiegel "Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen" auch an Monheims Schulen etabliert werden. Ein entsprechendes Pilotprojekt läuft schon länger, wurde durch die anhaltende Corona-Pandemie zuletzt jedoch deutlich ausgebremst.

Info

Jetzt ausgezeichnet wurden neben dem ASB die sechs Awo-Kitas Kunterbunt, Villa Regenbogen, Geschwister-Scholl-, Robert-Koch- und Prenzlauer Straße, die Baumberger Pänz sowie der AWO Bezirksverband Niederrhein für seine Arbeit im Bereich der Mo.Ki-Familienzentren.

Institutionen, Firmen und Vereine, die Interesse an einer Zertifizierung haben, können sich an Jürgen Meyer vom städtischen Netzwerk präventiver Kinderschutz wenden: Telefon (02173) 9515152, E-Mail jmeyer@monheim.de.