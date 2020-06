Der Archäologe Dr. Dieter Hupka berichtet am Freitag, 26. Juni, auf Haus Bürgel in Monheim, Urdenbacher Weg, von spannenden Hinweisen, die antike und mittelalterliche Objekte liefern können.

Versteckt sind solche Angaben oft in Inschriften und Kurzmitteilungen, die Aufschluss über das Leben der jeweiligen Zeit geben. Diese Mitteilungen können nicht nur Informationen darüber beinhalten, ob es sich um Weihegaben oder Alltagsgegenstände handelte, sondern auch die Namen von Herstellern oder Besitzern der Fundstücke preisgeben. Wie an Beispielen deutlich wird, machen Schreibweise und Abkürzungen mitunter Probleme bei der Lesung und Interpretation. Daran

knüpfen auch Fragen nach Schreibkenntnissen und Schreibgeräten der Antike an, denen der Referent anschaulich nachgeht.

Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr, die Teilnahme kostet 7 Euro inklusive eines Getränkes. Aufgrund der begrenzten und durch Corona-Schutzmaßnahmen verminderten Platzzahl ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon (02173) 9518930 oder an hausbuergel@monheim.de per E-Mail.