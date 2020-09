Die Präsidentschaftswahlen in den USA am 4. November finden in einem Klima statt, das selten zuvor von so scharfen Gegensätzen innerhalb der politischen Lager geprägt war. Auch für Deutschland, Europa und die Welt ist die Präsidentschaftswahl von Bedeutung. Ein kostenloser Online-Vortrag der Volkshochschule Monheim bietet am Dienstagabend, 29. September, einen Überblick. Referent ist Hubert Wetzel, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Washington.

Anmeldung

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden den entsprechenden Zugangscode, um online den Vortrag zu verfolgen. Ausgestrahlt wird er ab 19.30 Uhr. Anmeldungen werden im Internet unter www.vhs.monheim.de, per E-Mail an vhs@monheim.de oder persönlich in der Geschäftsstelle, Tempelhofer Straße 15, entgegen genommen (Kursnummer 20W1707).