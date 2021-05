Werdende und frisch gebackene Mütter und Väter stehen vor und nach der Geburt vor zahlreichen neuen Herausforderungen. Hilfe gibt es bei der kostenlosen Hebammensprechstunde in den Mo.Ki-Cafés in Monheim und Baumberg. Während der Café-Betrieb wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich ist, werden Beratungen weiterhin angeboten.

Die Familienhebammen Sandra Pantuschky und Katharina Lipski stehen bei allen Fragen rund um die Schwangerschaft, Geburt und das erste Lebensjahr des Kindes zur Verfügung. Sie helfen unter anderem bei Fragen zu den Themen Stillen, Ernährung, Schlafschwierigkeiten, Schlafrhythmus oder unklaren Unruhezuständen des Kindes.

Für die Sprechstunde sollten sich Mütter und Väter anmelden. Im Monheimer Mo.Ki-Zentrum, Heinestraße 6, Raum 1.21, bietet Sandra Pantuschky die Sprechstunde montags und mittwochs von 9 bis 10 Uhr an. Termine können unter Telefon (02173) 9515192 oder per E-Mail an spantuschky@monheim.de vereinbart werden. Im Baumberger Mo.Ki-Café, Geschwister-Scholl-Straße 57, bietet Katharina Lipski die Sprechstunde dienstags und donnerstags von 10 bis 11 Uhr an. Termine können unter Telefon (02173) 9515189 oder per E-Mail an klipski@monheim.de vereinbart werden.

Ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests ist für die Beratung nicht nötig. Während der Beratung sollte aber eine medizinische Maske getragen werden.