Der Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e.V. eröffnet seine beiden Spielabende wieder. Schachinteressierte aus Monheim, Baumberg und Umgebung sind ganz herzlich eingeladen, mittwochs ab 18.30 Uhr in der VHS, Tempelhofer Staße 15, oder freitags ab 19 Uhr im Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8, die Klingen zu kreuzen. In der VHS geht es ab Mittwoch, 19. August, los, im Bürgerhaus schon ab Freitag, 14. August.

Mittlerweile ist der Monheimer Schachverein der Mitgliederstärkste im Schachkreis. Dieses freudige Ereignis wird mit gleich zwei Eröffnungsturnieren an den beiden obigen Terminen gefeiert. Selbstverständlich wird dabei auch für das leibliche Wohl gesorgt. Wer also Lust hat, sich in angenehmer Atmosphäre bei Snacks und Getränken gegenseitig Matt zu setzen, kann gerne reinschauen.

Schachtreffen für junge Leute

Der Mittwochtermin ist traditionell für die Jugend reserviert. Hier wird der bewährte Mix aus Turnieren, Freiem Spiel und Training mit internen wie externen Trainern fortgeführt und in diesem Jahr durch attraktive Simultanveranstaltungen mit deutschen Großmeisterinnen und Großmeistern ergänzt. Im Schachclub Monheim/Baumberg spielen mittlerweile gut 40 Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 17 Jahren. Zuwächse ergeben sich immer wieder auch durch die Schach-AGs an allen sechs örtlichen Grundschulen, die in der Zusammenarbeit von Grundschulen, Schulsozialarbeit, Otto-Hahn-Gymnasium und Schachclub unterstützt und getragen werden.

Jugendwart Honki Lim und Jugendkoordinator Daniel Schalow blicken deshalb äußerst zuversichtlich in die Zukunft. Daniel Schalow, der auch der 1. Vorsitzende des Vereins ist, hat lediglich beim Ligabetrieb offene Fragen: „Wann unsere vier Mannschaften wieder starten können, ist Corona-bedingt noch völlig unklar. Die Spielzeit 2019/2020 ist noch nicht beendet. Die Vorgaben vom Schachbund sehen zurzeit so aus, dass eventuell die letzten noch ausstehenden Runden aus 2019/2020 im Laufe von 2020/2021 beendet werden, ehe dann im Anschluss die aktuelle Spielzeit ausgetragen wird. Aber das ist noch offen. Wir würden uns jedoch sehr freuen, die Saison aktiv zu beenden, da zum Beispiel unsere 1. Mannschaft auf einem hervorragenden dritten Platz in der Verbandliga steht.“