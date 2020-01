Bildende Kunst in Mülheim – eine Übersicht zum neuen Kunstjahrzehnt

Mancher würde gern ein Kunstwerk (Malerei oder Skulptur) in Mülheim direkt vom bildenden Künstler kaufen oder sich am Entstehungsort der Kunstwerke in dessen Atelier umschauen. In der Kunststadt Mülheim an der Ruhr gibt es mehrere Kunstvereine und Künstlervereine sowie Atelierhäuser. Der 2012 gegründete Kunstblog „KUNSTSTADT-MH.de“ hilft bei der Suche.

Ist man dort fündig geworden, einfach Kontakt mit dem jeweiligen Kunstschaffenden aufnehmen, vorbeischauen und genießen - so lautet die Devise der Kunstliebhaber.

Alles über die Mülheimer Kunstszene im aktuellen Blog - 350 Kunstschaffende wirken in der Stadt am Fluß

Bei der großen Vielfalt der quirligen Kulturstadt und Kunststadt im grünen Ruhrtal kann man schnell die Übersicht verliegen – die jungen Kunstfreunde suchen via Hashtag, auf istagram oder Telegram und werden schnell fündig.

#Kunststadt oder #KunststadtMülheim oder #MLHMRHR oder #RuhrGallery – einfach mit dem Doppelkreuz im Browser suchen.

Die ultimative Kunst-APP kommt vom 2012 gegründeten jungen Mülheimer Kunstverein KKRR – erreichbar unter https://Kunststadt-MH.de oder mit diesem Link:

Alle künftigen Veranstaltungen kann man hier durch einfaches „Scrollen“ anschauen und mit einem Klick Details anzeigen.

Wem das nicht reicht, der findet im Blog „Kunststadt-MH.de“ alle wichtigen Links zu den zahlreichen Organisationen und Machern rund um Kunst & Kultur in Mülheim a.d.Ruhr.

Mitmachen in den zahlreichen Kunstvereinen – z.B. die Vereine Kulturturm e.V. oder der freie Mülheimer Künstlerbund – MKB erheben keinerlei Beiträge – Mitmachen ist erwünscht.

Viele freie Künstlerateliers in Mülheim an der Ruhr für Bildende Künstler

In den letzten Jahren sind immer neue Künstlerhäuser auf privater Basis entstanden, die sehr günstigen Atelierraum oder auch Atelierstipendien zur Verfügung stellen.

Verzicht auf öffentliche Gelder ist möglich in Zeiten knapper öffentlicher Haushalte

Nur eine kleine Gruppe von bildenden Kunstschaffenden kommt in den Genuss von mit öffentlichen Mitteln der Stadt Mülheim geförderten Ateliers. Hierzu sind sehr gute Beziehungen erforderlich, was jedoch viele freie Künstler abschreckt. Immerhin hat sich so eine kleine Gruppe von Ateliersuchenden die Zusage der Stadt Mülheim erkämpft, bald eine komplette Schule in Styrum für 8 ausgewählte Einzelkünstler freizumachen – andere Künstler haben sich eine geeignete Immobilie selbst oder in Gruppen angeschafft oder angemietet.