Wie aus einem Ärgernis für mich Kunst wurde

Wer die Wedauer in Mülheim-Saarn kennt, weiß um die Beschaffenheit ihres Belages, das holprige kilometerlange Patchwork brüchiger Fahrbahn-Ausbesserungen. Sie kann es sich nur leisten, weil sie keine vielbefahrene Durchgangsstraße ist und eher dem dörflichen Verkehr durch Forst und Feld dient.

hochgeladen von Franz Bonnensis Firla

Von der Oberflächenstruktur dieser Straße habe ich vor einigen Jahren eine fotografische Probe entnommen,

um evtl. die Stadtverwaltung damit zu provozieren. Dann geriet mir das Foto irgendwie in ein Bearbeitungsprogramm, das Grauschattierungen (shades of grey) in Farbtöne übersetzt. Die Asphaltausbesserungen verwandelten sich unter meinen Augen in moderne Malerei, der man durchaus in einer Kunsthalle begegnen könnte:

Da staunt man! Natürlich ist das noch keine Malerei, eher eine Vorlage, und auf der Wedauer ist dadurch nichts besser geworden, wie auch allgemein Kunst diese Welt leider nicht grundsätzlich verbessert, aber sie versetzt uns in eine göttliche Gelassenheit den Unvollkommenheiten gegenüber. Und wenn man sie sogar aus diesen zu gewinnen vermag, dann hat man, glaube ich, fast den höchsten Grad seelischer Unverwundbarkeit erreicht.