Für einen "Krimi Noir", einen improvisierten Krimi im Stil der 50er Jahre hebt sich am Sonntag, 9. Februar, um 15 Uhr der Vorhang im ARTelier Rudziok, Heelweg 10. Unter der Regie des Publikums entsteht ein noch nie da gewesenes Drehbuch. Die beiden Schauspieler, Amira Bakhit und Philipp Steimel, verkörpern dabei in atemberaubendem Tempo bis zu acht verschiedene Rollen. In ihrem Spiel werden die beiden Improvisateure in Mordermittlungen verstrickt und kommen der vom Publikum gewollten Lösung des Falles immer näher. Karten für 15 Euro gibt es unter Tel. 44420948 oder rudziok@artelier-rudziok.de.